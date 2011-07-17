USB Bombshell MP3 Player - Этот гаджет взорвет ваш компьютер!

Этот оригинальный гаджет буквально взорвет ваш компьютер! Казалось бы, необычные устройства нынче в моде, современного юзера ничем не удивишь: однако как вам предложение подключить к своему ПК настоящую связку динамита? Думаете, это шутка? Нет – это USB Bombshell MP3 Player – оригинальное устройство, которое с первого взгляда не отличишь от связки взрывчатки.
На самом же деле основная задача USB устройства с названием Bombshell MP3 Player – взрывать уши пользователя качественной любимой музыкой, ведь это необычное устройство – не что иное, как плеер!
На первый взгляд USB гаджеты не внушают доверия тем, кто привык обращать свое внимание на качество, а не на внешний вид устройства. Однако Bombshell MP3 Player – это действительно качественная и стильная вещь, которая пригодится каждому меломану и порадует его взор своим необычным видом.
На что способно необычное устройство под названием Bombshell MP3 Player? Считывать музыкальные файлы двух самых распространенных форматов – WMA и МР3, используя в качестве источника музыки либо обычный USB-накопитель (в народе – флэшку), либо карту памяти MMC (или SDHC).
Но и на этой достаточно простой функции USB гаджеты Bombshell MP3 Player не останавливаются: они идут дальше и заменяют своему владельцу целую акустическую систему! Связка динамитных шашек, источающих чистый мощный звук, - это потрясающий и незаменимый девайс для вечеринки: не нужно возиться с миллионом проводов, ведь устройство Bombshell MP3 Player поддерживает практически любой другой гаджет – главное, чтобы у него был 3.5-миилиметровый аудиовыход.
USB гаджет Bombshell MP3 Player можно также настроить как радиоприемник, и наслаждаться привычными ритмами любимой радиостанции.
Казалось бы, столь многофункциональное необычное устройство должно обладать внушительными параметрами, дабы иметь техническую возможность выполнять эти самые функции. Однако Bombshell MP3 Player весит всего 874 граммов, а габариты его таковы: 114 х114х174 мм. Как видите, он достаточно компактен, что не умаляет его достоинств, а лишь прибавляет ещё одно!
Вряд ли нужно говорить о том, что USB Bombshell MP3 Player может стать прекрасным подарком, преподнесенным на день рождения любому человеку, который мало-мальски дружит с компьютером. Такой презент даже не требует праздничной упаковки – ведь подаренная связка динамита выглядит куда интересней, чем привычные бантики и ленточки!