С техникой можно списать на любом экзамене.

Это может доказать практически любой студент. Современные производители радиоэлектроники создали для того множество самых разнообразных устройств. И хоть новые гаджеты не принято афишировать, большинство обитателей ВУЗов давно знают об их существовании. В ходу у продвинутых студентов программируемые калькуляторы, портативные перводчики и ручки с невидимыми чернилами. Но микронаушник по популярности легко обходит и первые, и вторые, и третьи.
В основу работы устройства положена комбинация радиосвязи (сам микронаушник принимает сигнал от антенны), Bluetooth-соединения (гарнитура передает сигнал от телефона к антенне) и мобильного сигнала (телефон принимающий сигнал). Полный комплект микронаушника обеспечивает поэлементную передачу сигнала от собеседника к собеседнику.
Для тех, кто по каким-то причинам еще не обзавелся аппаратом с поддержкой Bluetooth, существуют упрощенный варианты комплектов микроаушникка – c hands-free гарнитурой. Она не столь универсальна, потому что требует прямого подключения к конкретному рузъему для микрогарнитуру, а значит, будет нормально работать только с одной моделью сотового.
Хотя оптимист и здесь найдет плюсы: никто их однокурсников не сможет попросить микронаушник в долг, а значит, не сможет его испортить или засорить. Да и стоят такие комплекты намного дешевле.
Первый сигнал принимает на себя мобильный телефон. Здесь все, как обычно и никаких ограничений нет: помощник может находиться хоть на другом конце света – если стоимость затрат на связь не пугает экзаменуемого, технически проблем в отдаленности быть не должно.
Единственное реальное препятствие, которое может сильно помешать воспользоваться микронаушником кроется в подавителях сотового сигнала, которые теперь любят устанавливать в крупных ВУЗах. Они блокируют GSM-сигнал и не дают студенту связаться со своим консультантом. Если такая ситуация застала вас с врасплох – с этим ничего не поделаешь. Единственный, но недостаточно точный способ узнать о том, есть ли в университете глушилки – это поспрашивать абитуриентов и студентов старших курсов о том, были ли у них проблемы со связью во время сдачи экзамена. Если ответ будет утвердительный – мобильный с собой лучше не брать. Спастись от той напасти можно только используя связь стандарта CDMA или специальные микронаушники с рациями – такие в продаже тоже есть.
Но на самом деле, лучше экзамен выучить – от знаний еще не умирал ни один студент.