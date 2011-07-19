USB гаджеты, которые служат для освещения помещений, сегодня стройными рядами выстроились на полках любого магазина техники. И, на первый взгляд, ни один покупатель не сможет выделить из этого множества нашу USB-лампу. Хотя бы потому, что USB устройства должны быть оригинальными и необычными. А эта настольная лампа внешне – не очень оригинальный гаджет.
Однако сто раз не прогадает тот, кто захочет узнать побольше информации про это поистине оригинальное устройство! Ведь не каждая настольная лампа будет включаться и выключаться по звуковой команде! А эта – будет. Поэтому такая USB Лампа с Активацией по звуку может смело пополнить список «Необычные гаджеты, источающие свет».
Как вы уже поняли, эти необычные устройства призваны избавить вас от ночных брожений по квартире с параллельным сбиванием подручных предметов, незамеченных в темноте. Скажите «нет» синякам и ссадинам – хлопните в ладоши – и вашу комнату тут же зальет мягкий свет, источаемый 12-ю белыми светодиодами, при котором можно даже читать, не портя зрение.
Это USB устройство, работающее по звуковому сигналу, способно с легкостью менять угол падения света благодаря своей гибкой «шее». Согласитесь, это очень удобно, особенно если вам нужно часто менять положение при разного рода занятиях.
Настольная лампа питается от USB-порта, одним из её главных плюсов является длительная работа светодиодов – производитель утверждает, что они выходят из строя после 100 000 часов беспрерывной работы.
Если через время каждый хлопок для включения и выключения настольной лампы будет отзываться в вашей голове острой болью, вы можете просто переключить режим её работы на «беззвучный». То бишь, просто включать лампу с помощью кнопки.
Такая настольная лампа не займет много места на вашем рабочем столе: размеры её подставки - 127x89x38 мм, а высота всего устройства – 317 мм. Длины кабеля хватит, чтобы подключить лампу к компьютеру.
В комплекте к настольной лампе прилагается инструкция – однако, прочесть её сможет лишь человек, владеющий техническим английским языком. Хотя пользоваться устройством можно и без инструкции – принцип действия понятен даже тем, кто никогда не сталкивался с подобными гаджетами.
Настольная лампа, активирующаяся по хлопку, станет весьма оригинальным подарком для любого человека, в доме которого есть компьютер (в случае его отсутствия подключить лампу будет весьма проблематично).
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