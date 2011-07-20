Военно-транспортный экраноплан «Орленок» (Orlenok).

«Орленок» - не совсем подходящее название для машины весом в 120 т. Кроме того, оригинальный летательный аппарат времен СССР не относится к самолетам-«птицам»: согласно принятой классификации, «Орленок» является морским судном на воздушной подушке. В свое время из 5-ти «птенцов» была сформирована отдельная авиагруппа, включенная в состав военно-морских сил, а всего планировалось выпустить более 100 экранопланов. Судьба распорядилась иначе…
Летит или плывет?
Принцип движения «Орленка» основан на экранном эффекте, наблюдаемом в непосредственной близости от земной, водной или любой другой поверхности. Суть данного явления заключается в следующем: при разгоне набегающий под крылья поток воздуха создает подъемную силу – воздух как бы спрессовывается под крыльями, в то время как над ними наблюдается разрежение. В совокупности с тягой, генерируемой стартовыми двигателями, подъемные силы увеличиваются, вследствие чего «Орленок» отрывается от поверхности. Дальнейшее движение осуществляется при работе маршевого двигателя экраноплана, при этом силы тяжести частично компенсируются экранным эффектом. Таким образом, можно утверждать, что «Орленок» все-таки летал, пусть даже и на небольших высотах – 2-10 м.
Конструктивные особенности
Внешне «Орленок» мало чем отличается от самолета: крылья, Т-образное хвостовое оперение, фюзеляж. Крылья, оснащенные на концах аэродинамическими шайбами-поплавками, оптимизированы для полетов над экраном. Помимо традиционных закрылков, в передней части крыльев имеются специальные щитки, предназначенные для облегчения отрыва от экрана. Изначально, до взлета, задняя кромка крыла была погружена в воду, пилот опускал передние щитки на крыльях и запускал стартовые двигатели, реактивные струи которых создавали под поверхностью крыльев избыточное давление; то есть между крылом и экраном образовывалась своего рода камера, облегчающая экраноплану отрыв от поверхности.
«Орленок» оснащался тремя авиационными двигателями: двумя стартовыми турбореактивными НК-8-4К и одним маршевым турбовинтовым НК-12МК, установленным на хвостовом оперении. Экраноплан мог перебросить 200 морских пехотинцев или 2 бронемашины с экипажами со скоростью 350-400 км/ч на расстояние до 1500 км, при этом ему были не страшны волнения моря в 3-4 балла и минные заграждения противника. Являясь транспортным судном, «Орленок» не был оснащен тяжелым вооружением: на борту размещалась только турельно-башенная пулеметная установка «Утес».
Гибрид самолета и корабля
На «Орлятах» устанавливалось как авиационное, так и морское навигационное оборудование. По поверхности экраноплан мог перемещаться как на шасси, так и на гидролыжах. Авиационные двигатели, установленные на «Орленке», имели специальное морское исполнение.
Корпус изготавливался из алюминиевого сплава АМГ-16 и частично из стали; для защиты от коррозии «Орленок» оснащался электрохимической установкой. Нижняя подводная часть покрывалась специальным составом, препятствующим образованию наростов на корпусе.
В отличие от распространенных десантно-транспортных кораблей и авиации, выгрузка из «Орленка» осуществлялась через носовую часть, оборудованную откидным люком. Экипаж состоял из 6 человек: командира, штурмана, второго пилота, механика, радиста и стрелка.
Испытания – внедрение – забвение
Впервые «Орленок» был спущен на воду в 1972 г. На одном из испытаний экраноплан продемонстрировал удивительную живучесть: при ударе о воду у машины отвалилась хвостовая часть с оперением и маршевым двигателем. Подобная деструкция оказалась бы фатальной для любого летательного аппарата или морского судна, но «Орленок» выжил: пилоты включили стартовые двигатели и довели машину до берега. Данный случай послужил стимулом для разработки более прочного сплава - К482Т1.
Последний «Орленок» был списан из состава ВМФ в 2007 г., впоследствии их не выпускали. Впрочем как и другой советский экраноплан "Лунь". Примерно в это же время американский конгресс, осознавший свое отставание в сфере строительства машин подобного класса, делегировал в РФ своих представителей. В результате достигнутых договоренностей о «мирном сотрудничестве», «научная комиссия» из США, состоящая преимущественно из военных специалистов, получила допуск на ранее засекреченный объект в Каспийске, где смогла беспрепятственно не только произвести съемку «Орленка», но и детально изучить его конструкцию. Как это происходит уже не впервые, Россия сэкономила США миллиарды долларов и многие годы, которые американцы были бы вынуждены потратить на разработку, исследования и испытания. Уместно ли выражение «мирное сотрудничество», когда речь идет о вооружении? Едва ли…