Верные помощники деловых людей - мини диктофоны

Современные мини диктофоны сегодня – это уже не что-то экзотическое, доступное только сотрудникам внутренних органов или шпионам из голливудских боевиков. На данный момент этим полезным аксессуаром, фиксирующим любую звуковую информацию, не прикладывая к этому особых усилий, пользуется студент и бизнесмен, журналист и адвокат.
Продажа диктофонов сейчас осуществляется повсеместно, как в реальных магазинах цифровой техники, так и на интернет-порталах.
Определяясь с покупкой нового устройства для записи звука, мы уже не задумываемся, что выбрать, цифровик или модель кассетного диктофона. Одним из главенствующих факторов выбора таких приборов являются не его технические характеристики, а размер аппарата. Мы приобретаем цифровые диктофоны, стилизованные под ручку, брелок или зажигалку. Но будет ли такой миниатюрный аксессуар полностью соответствовать требованиям в вашей работе? Конечно же, да! Если речь пойдет о мини устройстве «Edic».
Все портативные мини диктофоны серии «Edic» отличаются не только своим уникальными размерами, но и превосходящими техническими характеристиками, особенно по сравнению с аналогичными аппаратами, производимыми такими раскрученными компаниями, как Panasonic, Dainet, Olympus, Sony и Samsung. Модели звукозаписывающих приборов «Edic» занесены в книгу рекордов Гиннеса, как одни из самых миниатюрных из всех существующих оборудований этого типа. Например, прибор Edic-Mini Tiny A31 весит всего лишь шесть грамм, а при габаритах 29/15/12 удобно прячется в кармане брюк или барсетке.
Микрофон данного устройства улавливает звуковые колебания на дистанции 9 метров от источника звука, при работе в “режиме непрерывной записи” в течение суток. Вмонтированная память мини диктофона потенциально рассчитанная на тысячу двести часов непрекращающейся записи, что превращает данную модель из детской игрушки в современного помощника делового человека. Но не стоит наивно полагать, что будет возможным тайное использование этого прибора для подслушивания конфиденциальной информации, поскольку рядовые “глушители” диктофонов повлияют на этот аппарат не менее эффективно, как и на его более “старших” братьев. Среди как недостатков, так и преимуществ этого устройства имеет место упрощенная функциональность. Edic-Mini Tiny A31 предполагает только записывание и управление всего единственной кнопкой.
Для прослушивания записанной информации, необходимо предварительно скачать ее на компьютер, так как модель не предусматривает функцию воспроизведения. Зато в диктофоне есть встроенное время, голосовая активация системы и множество других интересных возможностей.
Продажа диктофонов сегодня необходима многим, поэтому интернет-магазины предлагают максимально широкий ассортимент этих устройств.