Телектроскоп: безумный проект из прошлого

В конце 19 века сенсационная новость взбудоражила общественность Британии и Америки. Доселе неизвестный британский ученый и предприниматель Александр Сент-Джордж заявил о том, что им изобретено устройство (Трансатлантический телектроскоп), с помощью которого люди двух континентов смогут наблюдать друг друга в режиме реального времени. Коммерсант до мозга костей, Сент-Джордж планировал использовать изобретение для извлечения доходов, например, для демонстрации каких-либо промышленных изделий, трансляции театральных пьес и просто общения. На тот момент, когда о телевидении еще даже и не помышляли, идея получила широкий резонанс: возможность создания телектроскопа обсуждали не только обыватели, но и ученые, и конструкторы. Даже Марк Твен не обошел вниманием телектроскоп, упомянув о нем в серии коротких рассказов, написанных для «Таймс».
Масштабный проект романтика
Технически все должно было выглядеть следующим образом: под шельфом Атлантического океана прокладывается тоннель, внутри которого располагается труба с оптической системой, состоящей из линз и зеркал. Предполагалось, что жители Нью-Йорка, заглядывая в трубу, смогут наблюдать лондонцев, и наоборот. Фантазер-изобретатель не учел тот факт, что расстояние между Лондоном и Нью-Йорком составляет более 5 тыс. км, и реализовать данный проект попросту невозможно – постройка подобного тоннеля потребовала бы колоссальных вложений. Как бы там ни было, Сент-Джордж явил миру концепт нового по функционалу устройства, прообраза телетрансляций в режиме реального времени.
Более того, Александр Сент-Джордж изыскал средства для начала работ! Благодаря харизме и обаянию, изобретатель смог увлечь своей идеей нескольких инвесторов, в результате чего в 1890 г. рытье тоннеля было начато. Из найденных внуком Полем дневников следует, что работы прекратились спустя два года из-за обвала, унесшего жизни 15-ти человек. Оставшиеся рабочие взбунтовались и потребовали возвращения в Англию. Увлеченность Сент-Джорджа к тому времени превратилась в одержимость, и в итоге автор Трансатлантического телектроскопа провел остаток жизни в доме для душевнобольных, где и скончался в 1917 г.
Согласно задумке изобретателя, движущаяся картинка передавалась оптически, без двойного преобразования в цифровой или аналоговый сигнал, как это происходит в современной телевизионной технике. Линзы, зеркала, призмы и другие оптические элементы позволяют передавать оптическую информацию без потерь на любое расстояние, и в этом изобретатель был прав. Если отбросить необходимость строительства огромного по протяженности трансатлантического тоннеля, и на минутку вообразить, что приемники-передатчики радиоволн не изобретены, телектроскопу можно было бы прочить успешное будущее. По крайней мере, телектроскопы наверняка нашли бы применение в некоторых сооружениях в качестве средства связи.
Трансатлантический телектроскоп по-новому
Прошло более века до воплощения идеи Сент-Джорджа. Трансатлантический телектроскоп построил внук изобретателя, Пол Сент-Джордж. Он пошел по пути наименьшего сопротивления, отказавшись от рытья тоннеля под атлантическим шельфом: трансляция видеоизображения осуществлялась при помощи высокоскоростного Интернет-канала, камер и мониторов с большим разрешением. Все это было закамуфлировано в огромном оконечном устройстве-трубе, выполненной в стиле викторианской эпохи.
Все, что касается внешних атрибутов, внук изобретателя Пол сымитировал точно: стимпанковая инсталляция очень схожа с тем, что изображено на схемах и в дневниках того времени. Неважно, что изображение передается иным способом, отличным от изначально задуманного; важно другое – идея, концепт.