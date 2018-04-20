Встречаем «умную» расческу

Итак, смарт-расческа Kerastase Hair Coach была разработана французским брендом Kerastase совместно с компанией L’Oreal и Nokia. Впервые она предстала перед публикой в январе 2017 года на научно-технической выставке в Лас-Вегасе. Там эта расческа так понравилась посетителям, что ей вручили международную премию. Это определило выход гаджета на рынок продаж.
Так что же умеет «умная» расческа?
Внешне этот предмет представляет собой обыкновенную массажную расческу с нейлоновой щетиной, внутри же – пронизанный разнообразными датчиками сложнейший прибор, работающий от сменных аккумуляторных батареек. Датчики расчески фиксируют всевозможные данные о волосах – их количестве, влажности, сухости, ломкости и так далее, а также о состоянии кожи головы. Гаджет запоминает ваши движения во время расчесывания, силу нажима, направление и даже угол, под которым вы держите расческу. Помимо этого, встроенный микрофон улавливает звуки, издаваемые при укладке прядей.
Для чего все это нужно? Эти данные посредствам Wi-Fi и Bluetooth передаются мобильному приложению на смартфоне. Приложение производит анализ всей собранной информации, в том числе о прогнозируемой погоде, осадках и влажности воздуха, а затем выдает профессиональные рекомендации и советы, индивидуальные для каждого. По словам представителей компании-разработчика, вы всегда будете в курсе о состоянии здоровья ваших волос, приложение расскажет, правильно ли вы расчесываетесь, подберет вам прическу «по погоде» и порекомендует косметические средства фирмы L’Oreal для устранения проблем и ухода за волосами.
Официальные источники не уточняют стоимость чудо-расчески, но приблизительно гаджет может обойтись в $200. Приобрести его можно будет в интернет-магазине Kerastase уже совсем скоро.
Действительно ли «умная» расческа необходима модницам? Как утверждают посетительницы выставки, тестирующие ее, да. По их словам, дорогая цена гаджета вполне оправдана и окупит себя, позволив экономить на походы в салоны красоты. Само устройство они называют легким и удобным в обращении. Некоторых даже не смущает, что расческа рекомендует средства по уходу только фирмы-разработчика, и уже считают ее подругой-советчицей.
Но все-таки приобретение столь необычного и удивительного изобретения - личный выбор каждого, где не стоит всецело полагаться на мнение других представительниц прекрасного пола.