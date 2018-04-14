Шлем дополненной реальности Vive Focus

Автономный AR-шлем оперативно определяет размещение головы пользователя и лишено ключевых недостатков аналогичной гарнитуры. Разработкой ПО устройства занимались 12 партнеров компании HTC.
14 ноября в Пекине на Vive Developer Conference тайваньская HTC презентовала шлем дополненной реальности. На базе Vive Focus можно использовать дополнения, не подключаясь к смартфону на базе операционных систем Android и Ios или ПК.
Изюминка VR-шлема — мгновенная реакция на изменение размещения головы пользователя в пространстве. Производитель использовал принципы маркетинга и назвал такое решение «отслеживанием в мировом масштабе».
Устройство не использует разнообразные датчики или камеры. Новейшие технологии дополненной реальности позволяют его применять даже в небольших помещениях, находящихся в движении. В результате оно используется в самолете, корабле, поезде и др.
В HTC утверждают, что их разработка выделяется уникальными технологиями
на рынке. Хотя конкуренты компании в отрасли (Oculus, Acer и Lenovo) недавно презентовали аналогичные устройства.
Большинство шлемов с дополненной реальностью имею два существенных недостатка. Во-первых, пользователь ограничен в выборе вследствие незначительного количества приложений и игр. Во-вторых, несбалансированность устройств сказывается на качестве графики. Представители HTC отмечают, что нашли решение этих проблем за счет процессора Snapdragon 835 и специального магазина программного обеспечения.
Гаджет оснащен AMOLED-дисплеем с повышенным показателем разделительной способности. Ремни фиксируют шлем и не пережимают голову пользователя. В комплекте с устройством — контроллер движений с 3 степенями свободы.
Разработкой программного обеспечения для гарнитуры занимались 12 компаний-партнеров HTC. Чтобы уменьшить сложность создания дополнительного ПО, организация приняла решение запустить платформу Vive Wave VR. На базе последней каждый пользователь может разработать приложение для устройства.
Производитель не указал стоимость AR-шлема. Также неизвестно время начала розничных продаж товара в недалеком будущем.