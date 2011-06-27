Уникальный "ЭКИП" (EKIP) - русская летающая тарелка!

Летательный аппарат «ЭКИП»: экология плюс прогресс.
«Русское НЛО» - так прозвали заграницей экранолет «ЭКИП», в основе которого немало заложено оригинальных конструкторских решений. К числу основных достоинств нового летательного аппарата-амфибии относится экономичность, способность покрывать огромные расстояния с большой коммерческой нагрузкой на борту, а также экологичность и безопасность. Несмотря на перечисленное, проект «ЭКИП» (если не считать нескольких экспериментальных моделей аппарата) пока не реализован ввиду отсутствия финансирования. Тем не менее, вероятность выпуска «русского НЛО» остается весьма высокой – с «ЭКИП» не спускают глаз иностранные инвесторы, и если вскоре средства будут изысканы, принципиально новый летательный аппарат займет достойное место в гражданской и военной авиации.
Уникальная внешность – уникальные свойства.
«ЭКИП» внешне не похож ни на один существующий самолет – его внешность уникальна. Данный летательный аппарат не имеет крыльев в традиционном понимании, ибо сам «ЭКИП» является крылом. Дисковидный фюзеляж выполняет функции крыльев, при этом внутренний объем экранолета существенно расширен за счет утолщения центральной части. Это позволяет увеличить вместимость топливных баков, а также применять специальные виды топлива. Авторы проекта утверждают, что «ЭКИП» сможет летать на природном газе или керосине, а также на экономичной смеси, состоящей из воды и бензина (аквавил).
Аппарат «ЭКИП» не нуждается во взлетно-посадочных полосах: он способен приземляться и подниматься с любой ровной поверхности протяженностью 500 м, в том числе на воду, грунт или лед. Летательный аппарат не имеет шасси: его роль выполняет взлетно-посадочное устройство – воздушная подушка, генерируемая турбореактивными двигателями с возможностью изменения вектора сопел. При заходе на посадку сопла работают в направлении, противоположном движению; при взлете – нагнетают воздух под крыло, создавая воздушную подушку.
В кормовой части аппарата установлено хвостовое оперение, расположенное под углом к фюзеляжу. Оригинальная форма летательного аппарата в совокупности с кормовым оперением наделяют «ЭКИП» отличными аэродинамическими свойствами. Вихревые потоки, образующиеся при движении экранолета, безостановочно обтекают корпус аппарата, при этом сопротивление встречного потока воздуха существенно меньше, чем у традиционных самолетов. Данное решение, названное системой управления течением в пограничном слое (УПС), является уникальным; права на УПС принадлежат разработчикам «ЭКИП».
Расчетные (теоретические) характеристики.
На сегодняшний день разработано несколько модификаций «ЭКИП»; к сожалению, все они пока существуют только в виде чертежей и схем, подкрепленных теоретическими расчетами. Особо следует отметить, что с теоретическими выкладками знакомились западные эксперты, признавшими проект заслуживающим внимания.
Конструкторы работают как над относительно небольшими по габаритам аппаратами, так и над крупнотоннажными машинами, способными заменить транспортные самолеты. Также рассматривается возможность серийного выпуска беспилотной серии «ЭКИПов», предназначенных для оборонного комплекса и МЧС.
Самый крупный «ЭКИП» Л3-2 имеет взлетный вес 360 т, при этом запас топлива составляет 127,2 т. Согласно конструкторским расчетам, экранолет сможет перемещать 120-тонные грузы или летать с 1200 пассажирами на борту со скоростью более 600 км/ч. Расстояние, которое сможет покрыть данный летательный аппарат, ошеломляет – 6000 км! В движение гигантский «ЭКИП» будут приводить 14 двигателей: 8 АЛ-34 и 6 турбореактивных Д18Т, уже применяющихся на «Русланах». Стоит отметить, что «ЭКИП» Л3-2 мало в чем уступает самолету-рекордсмену Airbus A380, а по ряду характеристик, в том числе грузоподъемности и экономичности, превосходит его. Отдельного внимания заслуживает экономичность: если пересчитать затраты топлива на перемещение 1 пассажира на 100-километровое расстояние, получится мизерная цифра – всего-навсего 1,5 л.
О безопасности полетов на «ЭКИП».
Автор и руководитель проекта Л.Н.Щукин уверял, что «ЭКИП» станет наиболее безопасным летательным аппаратом в мире. Как известно, большинство авиакатастроф случается при взлете или посадке, у «ЭКИПов» риск подобных происшествий минимален в виду отсутствия колесного шасси. Даже при отказе всех двигателей в воздухе, что маловероятно, скорость спуска составит 3 м/с.
Академик Щукин уже не увидит своего детища: конструктор ушел из жизни, не дожив до 70-ти лет. В настоящее время один недостроенный «ЭКИП» базируется на Саратовском авиазаводе – не хватает средств на завершение работ. В недалеком прошлом правительство РФ выделяло средства целевого назначения, однако по ряду причин деньги до конструкторов так и не дошли.