Paperphone - смартфон который можно сгибать!

Читалки электронных книг и другие уникальные гаджеты стали вещами привычными для любого современного человека. Неудивительно поэтому, что создатели цифровых гаджетов стараются придумать наиболее оригинальные решения.
Например Paperphone, его создатель Roel Vertegaal решил что пришло время смартфонам научиться не только распознавать касания но и силу нажатия. Поэтому управление Paperphone похоже больше на перелистывание обычной книги или журнала. Сгибаете край экрана, и устройство начинает перелистывать страницы. Сгибаете в другом направлении и смртфон открыает новые приложения.
Пусть подобные решения уже и появлялись, всё равно сгибающийся смартфон заслуживает внимания.