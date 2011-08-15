Пантелеграф - прообраз современного факса!

Пантелеграф Казелли – это праотец современного факса. Устройство достаточно сложной конструкции, которое могло работать как на прием, так и на передачу изображения на расстояние.
Пантелеграф был назван в честь своего изобретателя – монаха Джованни Казелли, который жил еще в 19 веке. Есть некоторые разногласия относительно точного года «рождения» этого поистине революционного на тот момент приспособления. Одни источники утверждают, что пантелеграф был впервые запущен в работу в 1857 году, иные же настаивают на 1861 году. Впрочем, это не суть – главное то, что уже в 1965 году работы над его усовершенствованием прекратились, и устройство «застряло» на месте. И только спустя пять десятилетий появился новый прототип пантелеграфа, который работал уже по совершенно новым технологиям. Далее – целая волна апгрейдов, переделок и новых идей – и вот мы имеем возможность пользоваться отличным прибором – факса. Но, что бы не менялось в нем со времен пантелеграфа, все же никаких новшеств в способе оцифровки картинки не произошло!
Давайте же подробней рассмотрим принцип работы этого древнего устройства.
Для начала отметим, что ввиду того, что прибор должен был работать и на прием, и на передачу, то передаваемое изображение в любом случае должно было быть преображено в цепь электрических сигналов. Конечно, не обошлось приспособление без считывающей головки, функцию которого исполняла тонкая металлическая иголка. Само же изображение появлялось на принимающей пластине благодаря чернилам, которые не проводили электрический ток.
Итак, допустим, на один пантелеграф поступило изображение. Что происходит дальше? На приемную сторону прибора, который представлял собой лист бумаги, предварительно пропитанной разведенным йодистым калием, поступали определенные электрические сигналы, каждый из которых обозначал определенную часть изображения. Запись производилась электрохимическим путем.
Пантелеграф Казелли выглядел весьма внушительно: помимо достаточно массивного пишущего механизма, он был возглавлен двухметровым маятником.
Зачем был нужен маятник? Он выполнял роль движущей силы, благодаря которому стержень мог воспроизводить изображение. Маятник посредством рычага был соединен непосредственно с механизмом, принимающим картинку. Он раскачивался, задевал рычаг, который, в свою очередь, задавал направление пишущему механизму. Под последним размещалась пластина, изготовленная из меди и выгнутая дугой, именно на неё и поступало принимающееся изображение вследствие колебательных движений пишущего механизма.
Сам процесс сканирования осуществлялся с помощью вышеупомянутой иглы, которая контактировала с медной пластиной. Каждый новый шаг маятника провоцирует появление одной строки изображения. Оно появлялось на листе из тоненькой оловянной фольги, а наносилось с помощью изолирующих жирных чернил.
Следующим этапом работы было помещение этого листа фольги на выпуклую пластину передающего механизма. Брался особый лист бумаги, предварительно пропитанный нужным раствором – его размещали на принимающем механизме – именно на эту бумагу потом будет наноситься изображение.
Телеграфная линия замыкала в единую электроцепь стержень, размещенный со стороны приема, и иглу – со стороны передачи, параллельно производилось заземление медных дугообразных пластинок.
Ну а дальше все было просто: если в передающемся изображении было «пустое» место – то на телеграфную линию не передавались никакие сигналы. Если же игла попадала на участок с низкой электропроводностью (что обозначало наличие элемента изображения) – то после соответствующего сигнала стержень тут же принимался рисовать картинку. И если маятники на обоих устройствах качались синхронно в такт – то качество изображения было отличным!