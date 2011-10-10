Дополненная реальность для армейских техников (ARMAR)!

Научный прогресс на месте не стоит – особенно если принимать во внимание военные разработки, создаваемые для облегчения проведения определенных работ в полевых условиях. Так, к подобным разработкам можно отнести появившиеся в последние годы системы самодиагностики техники, созданием которых занялись всерьез специалисты Европы и Штатов. Принцип работы заключается в том, что в корпус техники монтируются крошечные датчики, которые реагируют на малейшие повреждения техники – и передают импульсы, поступающие на экран рабочих мониторов, Таким образом, солдат будет сразу осведомлен о состоянии военной единицы, и сможет мгновенно указать на точное место повреждения для быстрой ликвидации последнего.
Но и на этом разработки, призванные сделать обслуживание военной техники проще, не заканчиваются. Одним из последних достижений исследователей Колумбийского университета стали уникальные очки, в которые была встроена новейшая технология дополнения реальности. Устройство было названо ARMAR (сокращение от «Augmented Reality for Maintenance and Repair»).
Главная особенность и первое преимущество ARMAR в том, что эти очки могут быть использованы для ликвидации неполадок простого и среднего уровня сложности не только людьми со специальными техническими навыками, но и теми, кто сталкивается с подобной техникой впервые, и совершенно не знаком с её «содержанием».
Что же означает эта самая интегрированная в очки технология дополненной реальности, и каким образом она сможет помочь человеку несведущему разобраться с поломкой военной единицы и ликвидировать её на месте? Дело в том, что когда любой человек надевает очки ARMAR, он сразу же видит как бы два изображения. Первое из них – реальное, то есть те объекты, которые в данный момент расположены вокруг него. Второе изображение – виртуальное, наложенное поверх первого. При несовпадении этих двух картин, устройство ARMAR подает определенный сигнал пользователю, чтобы тот понял, где и какую деталь необходимо подкрутить, заменить, сместить или отсоединить.
Очки со встроенной технологией дополненной реальности идут в комплекте с наручным компьютером компактных размеров, который очень помогает в работе, при этом, не причиняя физических неудобств пользователю. Так, карманный компьютер нужен как минимум для того, чтобы определить тип устройства, которое нужно починить – и тогда он предоставит человеку нужную ему схему приборов и деталей.
Несмотря на то, что впервые очки были изготовлены еще в 2009 году, все же их ещё не ввели в обиход военных – а все потому, что они до сих пор проходят тестирование. Это серьезный этап для прибора стратегически важного значения позволит исследователям понять: стоит ли налаживать массовый выпуск очков ARMAR, или их роль в процессе ремонта техники будет ничтожна и не окупит проект?
Честь испытать на деле очки ARMAR с интегрированной технологией дополненной реальности выпала американской морской пехоте – и войска уже не раз отзывались об этой технике крайне положительно. Была озвучена информация о том, что использование очков ARMAR в обслуживании техники позволяет сократить время его осуществления в два раза. Кроме того, несомненным плюсом является то, что военным не приходится штудировать техническую информацию о каждой военной единице, так как карманный компьютер сам предоставляет нужные схемы.
Подводя итоги, следует отметить, что внедрение подобного приспособления в военные структуры сможет способствовать повышению мобильности армии в целом. Ведь если раньше для того, чтобы вернуть неисправную технику в строй нужно было сначала доставить её в специальный ангар на обследование, то теперь стоит осмотреть её сквозь очки ARMAR – и будет ясно: стоит ли тратить на это время, или нужно лишь немного потрудиться самому, дабы устранить небольшую поломку.