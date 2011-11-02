Огромная USB мышка от Brando!

Интересное решение предложила компания Brando. Известная необычными USB устройствами и гаджетами, она снова создала уникальный продукт. Если другие производили стараются сделать компьютерные мыши как можно меньше, то в Brando поступили наоборот и сделали мышку гигантской. Самое интересное что такая мышка вполне удобна и пользуется спросом среди покупателей.
Оригинальный манипулятор доступен в нескольких расцветках. И обязательно понравится любителям всего большого. Ну а те кому эта мышка покажется неудобной, могут использовать её просто как уникальный сувенир. Или найти другие интересные устройства из продукции этой компании.