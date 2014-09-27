Уникальный умный браслет mica!

Если вы являетесь поклонниками модных девайсов и обращаете внимание не только на технические характеристики электронных гаджетов, но и на их внешний вид, тогда вам наверняка понравится умный браслет MICA. Эта новинка, разработанная Intel при участии компании Open Ceremony, станет достойным дополнением стильного имиджа и подчеркнет индивидуальность своего владельца. Функциональность этого интересного гаджета еще является коммерческой тайной, но уже очевидно, что в под изогнутым экраном браслета, который прикрывает сапфировое стекло, скрывается множество полезных возможностей.
Браслет MICA представлен в двух оригинальных дизайнах. Первая модель в экзотическом стиле изготовлена из черной кожи "под змею" и украшена натуральными камнями: жемчугом из Китая и мадагаскарским лазуритом. Вторая модель выполнена в белом цвете и привлекает взгляд таинственной глубиной обсидана и магическими переливами камня "Тигровый глаз".
Умный браслет MICA станет верным спутником каждого, кто привык пользоваться всеми преимуществами электронных гаджетов. В частности, это устройство в автономном режиме может использоваться для совершения телефонных звонков, в качестве органайзера для составления распорядка дня, для чтения СМС. Также этот модный девайс может синхронизироваться со смартфоном и выполнять роль стильного аксессуара. Разработчики умного браслета MICA предусмотрели два способа его подзарядки: в беспроводном режиме или по USB-кабелю.
Ожидается, что стильный электронный гаджет появится на полках магазинов уже к концу этого года. Его ориентировочная стоимость составляет 1000 долларов, а серия скорее всего будет ограниченной. Поэтому всем любителям интересных и стильных новинок стоит быть начеку и начать экономить уже сегодня!