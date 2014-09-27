Спутник WorldView-3 от компании DigitalGlobe!

Август 2014 года… Именно в это время произошло настоящее революционное событие в сфере практической космонавтики. Именно в это время в Калифорнии (США) был запущен мощнейший коммерческий спутник WorldView-3 – разработка инженеров компании DigitalGlobe. Основные задачи, которые возлагаются на данный спутник:
- панхроматическая съемка (разрешение – 31 см);
- коротковолновая инфракрасная съемка (разрешение – 3,7 м);
- мультиспектральная съемка (разрешение – 1,24 м);
- съемка в диапазоне CAVIS (разрешение – 30 м).
Результаты работы нового спутника планируют использовать специалисты, задействованные в разных отраслях: картография, анализ растительности и почвы, экологический мониторинг, обнаружение залежей нефти, газа, полезных ископаемых, выявление трехмерных объектов, городское планирование, проведение разноплановых научных исследований. Такая действительно широкая сфера эксплуатации объясняется уникальными техническими характеристиками спутника и его способностью не только получать нужную информацию, но и анализировать ее.
WorldView-3 – спутник, который не имеет недостатков. При ознакомлении с его свойствами и возможностями видны только преимущества:
1. Расширенное спектральное покрытие, позволяющее получать максимально точные результаты (12 диапазонов CAVIS, 8 диапазонов SWIR, 4 стандартных и 4 дополнительных цвета VNIR).
2. Возможность точного определения месторасположения объекта без применения опорных точек.
3. Осуществление моно- и стереосъемки достаточно больших по площади объектов и территорий (суточная производительность составляет 680 тыс. кв.км, независимо от выбранного режима работы).
4. Наличие уникальных двухстепенных гиростабилизаторов, с помощью которых перенаведение осуществляется максимально быстро (скорость поворота составляет 200 км за 12 секунд).
5. Спутник разработан таким образом, дабы средний интервал повторной съемки проходил менее, чем за сутки.
Срок службы спутника WorldView-3 составляет 10-12 лет, при этом период полезной эксплуатации по предварительным подсчетам будет 7,25 лет. Электропитание обеспечивается за счет работы солнечной батареи (мощность – 3,1 кВт) и аккумулятора, рассчитанного на 100 Ач. Весит спутник 2,8 т или 6,2 тыс. фунтов.
Запуск спутника WorldView-3 от американской компании DigitalGlobe – уверенный шаг в будущее!