Tuttuki Bako - уникальная игрушка для всей семьи

Необычные гаджеты Tuttuki Bako понравятся всем: и детям благодаря своей оригинальности, и взрослым, испытывающим ностальгию по когда-то очень популярным тамагочи. Внешне компактная игрушка напоминает привычные настольные часы с ЖК-дисплеем. Всего одна кнопка на корпусе Туттуки Бако вначале может ввести в заблуждение, однако самое интересное здесь кроется внутри!
Взаимодействовать с устройством можно указательным или другим пальцем, для которого на боковой панельке справа предусмотрено отверстие. При этом на экране можно увидеть простенькое меню для выбора одной из нескольких мини-игр и... собственный палец, вернее его чёрно-белое изображение натурального размера. В крохотной коробке живут четыре персонажа (фигурка человечка, лицо девочки, панда на качелях и шустрая амёба), с которыми можно активно взаимодействовать: погладить, почесать, подтолкнуть и т.д.
Вот такую диковинку придумали японские разработчики игрушек. Прикольный гаджет Tuttuki Bako может стать оригинальным подарком. Согласитесь, к управлению кнопками или сенсорным дисплеем привыкли все. Здесь же можно самому в буквальном смысле прикоснуться к виртуальной реальности.