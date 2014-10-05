Кофемашина Blossom One Brewer – просто фантастический кофе!

Великолепный подарок всем ценителям кофе сделала компания Blossom Coffee. Она выпустила на рынок уникальный кухонный гаджет – кофемашину Blossom One Brewer, серии Limited. По сравнению с другими моделями данной серии, этот агрегат позволяет полностью контролировать все факторы, влияющие на конечный вкус ароматного напитка.
В результате вы получаете чашечку безукоризненно сваренного кофе: разработчики кофеварки настаивают на том, что варится именно черный кофе, а не эспрессо. Наконец-то выбор кофемашины для дома перестанет быть мучительной процедурой, во время которой (а зачастую и после покупки) вас то и дело терзают сомнения и разочарования!
Программное обеспечение для чашки кофе
Каждый сорт кофе обладает широкой вкусовой гаммой, раскрыть которую можно только тщательно придерживаясь рецептуры приготовления. Умный гаджет, оснащенный камерой, считывает штрих код с упаковки кофе и, определив все необходимые данные, выбирает оптимальный режим приготовления напитка.
Вы можете и сами задать необходимую программу, получив кофе с нотками спелого манго, сладкой карамели, цитрусовых или другим привкусом – причем приготовлен он будет из одного и того же сорта! При этом кофемашина способна с безупречной точностью воспроизвести тот или иной рецепт варки, поэтому вы сможете избежать неприятных сюрпризов.
В модели предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивающий доступ в интернет: выбрав понравившийся рецепт, вы просто загружаете его на внутреннюю память кофеварки, а она включает его в свое меню. Наиболее интересными из них можно обмениваться со счастливыми обладателями других кофеварок Blossom - опять-таки через Wi-Fi.
Безупречный бариста
Чтобы сварить кофе, в кофемашину заливается холодная вода, а Blossom One Brewer сама подогревает ее и выдерживает необходимую температуру с точностью до 1°C по Фаренгейту в течение всего процесса приготовления! Это позволяет избежать чересчур горького привкуса и излишней кислоты, что неизбежно при повышении и понижении температуры. Вы сможете выбрать и температуру кофе, которое будете пить.
Несомненное преимущество данной модели и в том, что время варки кофе не зависит от степени помола зерна, тогда как другие кофемашины либо удлиняют это процесс (мелкий помол), либо убыстряют его (крупный помол).
Однако некоторые манипуляции требуют вмешательства человека – придется самостоятельно отмерить необходимое количество зерен на порцию и указать степень помола. Машине понадобиться ваша помощь и при смешивании нескольких сортов кофе.
Идеальный гаджет для идеальной кухни!
Blossom One Brewer – отличный выбор кофемашины для дома. Она работает на стандартной мощности в 110V и обладает компактными размерами. Кроме того, агрегат обладает потрясающим дизайном: стильным, лаконичным и очень современным. Кофемашина изготовлена из качественной нержавеющей стали, прочного стекла и древесины высшего сорта. Она очень удобна в эксплуатации и требует только планового технического обслуживания.
Небольшое разочарование всех желающих приобрести эту чудо-машину может вызвать только цена: стоимость агрегата составляет «всего» 6 000$.