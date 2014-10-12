Оригинальный робот слон

Стремлением людей материализовать свои фантазии служит результат создания уникальных по своей природе вещей.
Эра роботизированных и механических организмов началась в 20 веке и представлена яркими образцами, являющими собой чудо инженерной и дизайнерской мысли.
Английский инженер Фрэнк Стюарт, специализировавшийся в сфере гидравлических разработок, представил первого в истории механического слона 28 июля 1950 года. Это был публичный показ рукотворного гиганта на улицах графства Эссекс. Робот слон нес на себе детей, а все шествие представляло собой театрализованное шоу.
Свою задумку Фрэнк Стюарт начал с построения стального каркаса, соответствующего размерам взрослого слона. Конструкция была оснащена мощным 10 литровым бензиновым двигателем марки «Форд». У клапана вождения располагалась коробка передач. Сборка заднего моста была сконструирована таким образом, чтобы ноги механического организма могли описывать небольшую дугу в повороте, имитируя движение реального животного. У основания каждой ноги крепилось колесо с толстой резиновой шиной и приводилось в движение с помощью сложной гидравлической системы, позволяющей развивать скорость до 27 миль/час, тормозить и делать движения вперед, назад и в стороны. Более 9000 частей и «органов» было использовано в строительства слона, а весь механический робот был покрыт «шкурой» из специальной, толстой прокаленной бумаги, прошедшей особую обработку газом. Голова и туловище были смоделированы так, чтоб служить еще и выхлопными трубами.
Механическая модель слона явилась, своего рода чудом, которая могла самостоятельно передвигаться и перевозить пассажиров. Эта огромная «слониха Нелли», как ее называли, много лет радовала зрителей, гастролируя по разным странам. А теперь она нуждается во внешней реставрации, хотя внутренний механизм абсолютно невредим.
Из современных гигантских игрушек, интересный механизм представляет собой робот слон из французского города Нант. Огромное «животное» имеет впечатляющие размеры: высота 12 м, длина 21 м, ширина 8 м, вес 48,5 тонны. Конструкция изготовлена из стали и облицована древесными щитками из тюльпанного дерева. Механический слон оснащен двигателем внутреннего сгорания в 450 лошадиных сил, а «органы» и «суставы» приводят в движение около 60 пневматических и гидравлических цилиндров. Игрушка развивает скорость до 1-3 км/ч, хлопает ушами, громко трубит, разбрызгивает воду по сторонам из хобота. Особо любопытствующие пассажиры могут понаблюдать за работой механизмов внутри «слона», а все остальные просто радоваться верховой езде на таком гиганте.