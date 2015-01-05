Уникальный советский фотоаппарат Зенит-5

«Зенит-5» был выпущен Красногорским механическим заводом полвека назад. Советский зеркальный фотоаппарат разрабатывался на основе предшествующей модели «Зенит-4» и получил несколько уникальных для своего времени нововведений в конструкции. Так впервые в мире электрический привод камеры был встроен прямо в механизм протягивания ленты. Для питания двигателя использовались четыре встроенных Ni-Cd аккумуляторных батареи. Одной их зарядки хватало примерно на четыре сотни снимков, в т.ч. и на серийную съёмку. В качестве страховки на случай полного разряда батареи предусмотрена головка с ручным приводом для перемотки и взвода. Механический счётчик кадров сбрасывается автоматически при открытии крышки сзади. Корпус устройства отлит из сплава алюминия.
Интересной особенностью «Зенит-5» стал центральный фотозатвор, что не совсем типично для зеркальных камер с одним объективом. Благодаря этому фотограф мог в режиме «полуавтомат» проводить визирование, кадрирование и фокусировку, а также определять и устанавливать правильную экспозицию. Сравнительно с фокальным затвором его центральный аналог имеет чуть больший промежуток срабатывания. Смена выдержки возможна в широком диапазоне - от 1 до 1/500 секунды. Через синхроконтакты «X» и «M» предусмотрена синхронизация с электронными вспышками, для установки которых требуется обойма на подвижном кронштейне.
Для крепления объектива был использован байонет «Ц» (аналог немецкого Bessamatic) с рабочим отрезком 47 мм. В комплекте с камерой шёл объектив «Вега-3 Ц» 2,8/50. Красногорский завод выпускал следующие виды совместимой сменной оптики:
- широкоугольный объектив Мир-1 Ц,
- светосильный объектив Гелиос-65 Ц,
- телеобъектив Таир-38 Ц,
- трансфокатор Рубин-1 Ц,
- портретный телеобъектив Юпитер-25 Ц.
Вышеперечисленные объективы с фокусным расстоянием от 37 до 135 мм также могли использоваться вместе с фотокамерами «Зенит» 4 и 5.
Экспозиция
В устройстве можно использовать фотоплёнку со светочувствительностью от 16 до 500 ед. по ГОСТу. Окно видоискателя имеет размеры 23×35 мм. Удобной альтернативой съёмной пентапризме могла послужить раскладная шахта. Автоматизированный малоформатный фотоаппарат «Зенит-5» стал одной из первых советских камер c полуавтоматической регулировкой экспозиции.