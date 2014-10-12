Оригинальное устройство Openmix

Новый необычный гаджет был разработан для веселого и интересного времяпрепровождения молодыми людьми, увлекающимися музыкой. Устройство получило название Openmix. Оригинальное устройство не занимает много места, не требует дополнительных соединительных кабелей для того, чтобы объединить в одну систему звучания два смартфона, планшеты, mp-3 плейеры или любые другие 2 переносных гаджета. Вы сможете почувствовать себя клубным ди-джеем.
Такой прикольный гаджет может стать отличным подарком, как подростку, так и более взрослому молодому человеку. Соединив два устройства с музыкальным содержанием, Openmix позволяет создавать новые мелодии, микшировать полюбившиеся фрагменты, создавать стильные и современные эффекты звучания старым мелодиям.
Устройство оригинально по своему дизайну, лёгкий пластиковый корпус, маленький оптимальный размер. Его вес составляет всего 17 грамм. Он имеет два небольших штекера, гнездо для вывода звука посредством наушников или динамиков. Создавая свои мелодии посредством гаджета, вы не теряете в качестве звучания, он остаётся чистым, как в оригинале.
Openmix внесёт разнообразие и веселье в любую компанию.
Приобрести его можно будет не раннее зимы следующего года, по цене 60 $.