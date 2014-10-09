Уникальная USB визитка

Век новых информационных технологий постепенно добрался и до такой неотъемлемой части деловых людей, как визитная карточка. И если раньше визитная карточка была лишь небольшим красивым кусочком бумаги, который представлял лицо компании или человека, то в наше время визитка больше напоминает USB гаджет.
На первый взгляд - это просто пластиковая карточка с некоторой информацией, но при помощи нескольких манипуляций она превращается в USB устройство, которое с легкостью подключается к компьютеру, планшету или ТВ, при наличии необходимого разъема. Такая визитка позволяет предоставить потенциальным клиентам более полную информацию о фирме, компании или производстве, позволяя закачивать до 1 МБ. Удобство такого изобретения неоспоримо. Загруженная информация может при необходимости корректироваться, изменяться и дополняться.
Необычный гаджет уже привлек пристальное внимание владельцев крупных компаний, которые находятся в поиске новых клиентов. Разработчики трудятся над созданием универсальной интерактивной USB визитки, которую можно будет отслеживать, проводить мониторинг, когда и у кого она была задействована, какая информация вызвала наибольший интерес.