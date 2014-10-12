Робот дракон от Zollner Elektronik AG: механическая рептилия, которую нужно увидеть!

Приблизительно год назад страницы Книги рекордов Гиннеса пополнились еще одним эксклюзивным изобретением человека, и им стал радиоуправляемый робот дракон от немецкой компании Zollner Elektronik AG. Основные особенности данной конструкции:
- дракон умеет дышать огнем, оснащен крыльями с размахом 12 м и четырьмя конечностями, отвечающими за его реалистичное передвижение;
- механика роботов такого типа подразумевает дополнение системы гидравлическими и электронными компонентами, что и было сделано разработчиком;
- способность определять свое месторасположение и реагировать на команды гарантируется работой 238 датчиков, двумя процессорами TI, микроконтроллером Fujitsu.
- высота механической рептилии составляет 15,24 м, а вес – 11 000 кг; - за функционирование агрегата отвечает специальный дизельный двигатель мощностью 140 л.с.;
Механический робот создавался около 7 лет, и старания 15-ти квалифицированных специалистов компании Zollner Elektronik AG (инженеров, дизайнеров, программистов) не остались незамеченными. Реализовывая данный проект, создатели поставили перед собой цель – оснастить тематический фестиваль о побежденном драконе (г. Фурт-им-Вальд) настоящим драконом, и им это удалось!