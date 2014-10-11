Новый гаджет Microsoft Wireless Display Adapter

Совсем недавно было выпущено новое полезное устройство Microsoft Wireless Display Adapter. Оно предназначено для упрощения работы с такими гаджетами как таблет, планшет и мобильные телефоны на базе Android.
Данный адаптер представляет собой USB устройство, которое подключается обоими окончаниями к телевизору. Для телевизоров старых моделей потребуется приобрести переходник для USB порта. Для работы с гаджетами не потребуются провода, что значительно упрощает работу, подключение к мобильному устройству возможно с любой точки помещения без кабелей и шнуров. USB гаджет позволяет просматривать на мониторе видео, фото файлы, а также позволяет работать с Google Docs. Проведенные тесты показали, что Microsoft Wireless Display Adapter работает без задержек, мгновенно отображает необходимую информацию с телефона на большой экран. Устройство особенно удобно для применения во время презентаций. Теперь докладчик сможет оперативно управлять информацией.
Wireless Display Adapter предназначен для устройств, функционирующих на основе операционных систем Windows' 8.1 и Android версии 4.2 и последующих его версий. Единственный недостаток был замечен при работе с некоторыми играми, качество изображения снижалось при быстром перемещении по экрану.