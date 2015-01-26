Модные часы Vulcania Steampunk Watch

Все, кто ищет модный гаджет или просто уникальное интересное устройство, могут доставать сбережения для покупки новых наручных часов! Концепт Vulcania от дизайнера Фабриса Гоне (Fabrice Gonet) наконец воплотился в реальности. Созданием занялась молодая швейцарская компания HD3 Complication, известная необычным дизайном своей продукции.
Механизм и остальное содержимое легко рассмотреть сквозь фронтальную и тыльную стороны, изготовленные из сапфирового стекла. Steam punk гаджет будет выпущен ограниченным тиражом — 11 штук, поэтому новинку можно без преувеличения назвать эксклюзивным аксессуаром.