Curtiss Autoplane – устройство и принципы работы летающего автомобиля

Curtiss Autoplane летающий автомобиль Глена Кёртиса
Летающие автомобили имеют почти вековую историю. Многим это может показаться абсурдом, но факт остается фактом – первое подобное уникальное изобретение было сконструировано около 95-ти лет назад. Весь ХХ век изобретатели подавали патенты на такие изобретения, к миллениуму их насчитывалось более восьмидесяти.
Кто был прародителем летающего автомобиля?
Первым в мире летающую машину построил американец по имени Глен Кёртис (Glenn Curtiss). Его детищем стал так называемый «Curtiss Autoplane», представленный мировой общественности в 1916-м году. Годом позже изобретатель-авантюрист провел его первое испытание. Невероятно, но он летал!
Как устроен Curtiss Autoplane и что с ним стало?
Уникальный автомобиль Curtiss Autoplane был сконструирован из алюминия и напоминал самовар на четырех колесах. Нечто, снабженное трехуровневыми, 12-ти метровыми крыльями и четырехлопастным пропеллером, совершило несколько перелетов на короткие дистанции. На этом его история почти завершилась. Но…
Но в 1920-м году интерес к летающему автомобилю Curtiss Autoplane проявил сам Генри Форд (Henry Ford). Из его бюджета были выделены деньги на исследования, но во время испытаний случилась трагедия – погиб его близкий друг. Из-за столь плачевной случайности Форд отказался от проекта.
Так просто и в то же время неожиданно уникальное устройство под названием Curtiss Autoplane сгинуло в небытие. Авантюристы и заядлые изобретатели со всего света много раз пытались явить миру что-то наподобие детища Глена Кёртиса, у некоторых получалось произвести небольшой фурор. Но именно эта летающая машина навсегда останется в истории первым изобретением, поднявшимся в воздух на четырехлопастном пропеллере!